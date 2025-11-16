Штормовое предупреждение на 16 ноября объявили в 16 регионах Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По данным синоптиков туман ожидается в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской, Улытауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях.

В Акмолинской области днем на западе и севере ветер южный, юго-западный порывами 15–20 м/с. В Кокшетау – ветер порывами 15 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе туман. Днем на юге, западе и севере – ветер южный порывами 23–28 м/с. В Петропавловске – ветер порывами 23 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на западе, севере и востоке туман. На севере и востоке – ветер южный, юго-западный 15–20 м/с. В Костанае – ветер порывами 15–20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на юге и востоке туман. На востоке и в центре – ветер восточный, юго-восточный 15–20 м/с. В Усть-Каменогорске в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

В области Абай ночью и утром на востоке и юге туман. В центре ночью – ветер 15–20 м/с, днем на юге и в центре 15–20 м/с, порывы 25 м/с.

В области Жетысу в районе Алакольских озер ожидается ветер северо-восточный порывами 17–22 м/с.