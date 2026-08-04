Штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану 5 августа

На 5 августа синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане и во всех областях Казахстана. В стране ожидаются дожди и грозы, местами сильные, град, усиление ветра и туман. Во многих областях действует высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра, утром и днем сильный дождь. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области на севере, юге и востоке ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град и усиление ветра. Ночью и утром на западе и севере туман. На западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и юге — высокая. В Кокшетау ожидаются дождь, гроза и град.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются дождь и гроза, на севере и востоке сильный дождь, град и усиление ветра. Днем на востоке и юге ожидается дождь, на севере — небольшой дождь, на севере, востоке и юге — гроза, град и усиление ветра. Ночью и утром на западе туман. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью ожидается дождь, днем небольшой дождь, гроза, град и усиление ветра.

В Костанайской области ночью на юге и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и юго-востоке — чрезвычайная.

В Павлодарской области ожидаются дождь и гроза, на западе и севере сильный дождь, град и усиление ветра. В центре, на юге и востоке ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре утром и днем ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью на западе, севере и юге ожидаются дождь, временами сильный дождь и гроза. Днем ожидаются дождь и гроза, на западе и севере сильный дождь, град и усиление ветра. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, севере и в центре — высокая. В Караганде временами ожидаются дождь и гроза, днем град и усиление ветра.

В области Улытау на севере и востоке ожидаются дождь и гроза, в центре — небольшой дождь и гроза. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и востоке — чрезвычайная. В Жезказгане ночью и утром ожидаются небольшой дождь и гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем временами сильный дождь, град и усиление ветра. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра.

В области Абай на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем град и усиление ветра. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке — чрезвычайная. В Семее днем ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области на западе, севере, юге и в горных районах ожидаются дождь и гроза, на юге и в горах временами сильный дождь, град и усиление ветра. На западе, севере и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и в центре ожидается высокая. В Конаеве утром и днем ожидаются дождь и гроза. Ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматы ожидаются дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В горах Иле-Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град и усиление ветра.

В области Жетысу на севере, востоке, в центре и горных районах ожидаются дождь и гроза, днем в горах временами сильный дождь, град и усиление ветра. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке и в центре — чрезвычайная. В Талдыкоргане временами ожидаются дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области на севере, юге и в горных районах ожидаются дождь и гроза, в горах временами сильный дождь, град и усиление ветра. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге — высокая. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области на севере и в горных районах ожидаются дождь и гроза. Днем на западе ожидается пыльная буря. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и востоке — высокая. В Шымкенте и Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области днем на западе и юге ожидается сильная жара 35 градусов. На севере сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге и востоке — чрезвычайная. В Актобе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области днем на западе и севере ожидаются кратковременный дождь и гроза, на юге и востоке — небольшой дождь и гроза. Днем сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидаются небольшой дождь и гроза, сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области во второй половине дня на северо-западе и в центре ожидаются небольшой дождь и гроза. Днем сильная жара 38-40 градусов. На западе и севере сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке и в центре — чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и юге — чрезвычайная.