С 13 по 14 декабря практически все регионы Казахстана окажутся под влиянием неблагоприятных погодных условий. Ожидаются снегопады, метели, гололед и порывистый ветер, передает BAQ.KZ.

Кызылординская область: ночью и утром на севере и в центре — гололед, на юге — туман. В Кызылорде временами туман.

Северо-Казахстанская область: снег и метель, днем порывы ветра до 28 м/с, на севере и востоке местами до 30 м/с.

Актюбинская область: снег, метель, гололед; на западе и севере — сильный снег, ветер до 30 м/с.

Туркестанская область: туман на западе, юге и в горах, ветер 15-20 м/с.

Западно-Казахстанская область: снег, гололед, метель; на западе и севере сильные осадки, ветер порывами до 28 м/с.

Алматинская область: гололед в ночное и утреннее время, ветер порывами 15-20 м/с.

Атырауская область: снег и дождь, гололед, местами низовая метель, ветер порывами до 28 м/с.

Область Жетысу: гололед и туман в горных районах, ветер до 30 м/с в районе Алакольских озёр.

Водителям и пешеходам рекомендовано быть предельно внимательными, воздержаться от поездок в дальние районы и соблюдать правила безопасности при передвижении по городу и трассам.