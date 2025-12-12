Штормовое предупреждение объявлено почти во всех регионах Казахстана
С 13 по 14 декабря практически все регионы Казахстана окажутся под влиянием неблагоприятных погодных условий. Ожидаются снегопады, метели, гололед и порывистый ветер, передает BAQ.KZ.
Кызылординская область: ночью и утром на севере и в центре — гололед, на юге — туман. В Кызылорде временами туман.
Северо-Казахстанская область: снег и метель, днем порывы ветра до 28 м/с, на севере и востоке местами до 30 м/с.
Актюбинская область: снег, метель, гололед; на западе и севере — сильный снег, ветер до 30 м/с.
Туркестанская область: туман на западе, юге и в горах, ветер 15-20 м/с.
Западно-Казахстанская область: снег, гололед, метель; на западе и севере сильные осадки, ветер порывами до 28 м/с.
Алматинская область: гололед в ночное и утреннее время, ветер порывами 15-20 м/с.
Атырауская область: снег и дождь, гололед, местами низовая метель, ветер порывами до 28 м/с.
Область Жетысу: гололед и туман в горных районах, ветер до 30 м/с в районе Алакольских озёр.
Водителям и пешеходам рекомендовано быть предельно внимательными, воздержаться от поездок в дальние районы и соблюдать правила безопасности при передвижении по городу и трассам.
