Синоптики объявили штормовое предупреждение в 14 областях Казахстана на 10 января, сообщает BAQ.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В ряде регионов ожидаются туман, гололед, снег и усиление ветра до 15–20 м/с, местами с порывами до 25 м/с. В Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях прогнозируются гололед, туман и метель, в прибрежных и открытых районах — сильный ветер.

В Туркестанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Кызылординской областях ожидаются туман и ухудшение видимости. В областях Абай, Восточно-Казахстанской и Улытау возможны низовая метель и порывистый ветер.

В Жамбылской области 10–11 января прогнозируются туман, гололед и усиление ветра, особенно в горных районах.

Жителей и водителей просят учитывать ухудшение погодных условий и соблюдать меры безопасности.