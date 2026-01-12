В Казахстане на сегодня объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в ряде регионов ожидаются снег, метели, осадки в виде дождя и снега, гололёд, туман, а также усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду, передает BAQ.KZ.

Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности и по возможности ограничить дальние поездки.

Снег, метель и осадки (дождь/снег) прогнозируются в

Астане, Восточно-Казахстанской области, области Абай, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, областях Ұлытау и Западно-Казахстанской.

Гололёд ожидается в

Астане, ВКО, области Абай, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, областях Ұлытау, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Жамбылской.

Туман прогнозируется в

Алматы и Алматинской области (12–14 января), а также в Шымкенте, Туркестанской, Жамбылской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, областях Ұлытау, Кызылординской, Жетісу, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской и Актюбинской.

Сильный ветер со скоростью 15–20 м/с, с порывами до 23–28 м/с, ожидается в

Астане, Шымкенте, ВКО, области Абай, Туркестанской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, областях Ұлытау, Жетісу, Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской.