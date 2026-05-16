Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане на 17 мая

17 мая в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В городе Шымкент ожидается северо-восточный ветер с порывами 15–20 метров в секунду.

В Карагандинской области прогнозируется северо-восточный и восточный ветер, утром и днем на востоке и юге области порывы достигнут 15–20 метров в секунду. На западе и севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается северо-восточный и восточный ветер с порывами 15–20 метров в секунду, местами на западе, севере и юге области — до 23 метров в секунду. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью на западе, юге и в центре прогнозируются дождь и гроза, днем — дождь, гроза, а в центральной части области — сильный дождь. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на северо-востоке, юге и в центре области порывы достигнут 15–20 метров в секунду. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ночью на западе ожидаются небольшой дождь и гроза. На севере, востоке и юге области возможна пыльная буря. Восточный ветер с порывами 15–20 метров в секунду прогнозируется на севере, востоке и юге региона. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — ожидается высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается северо-восточный ветер, на востоке и в центре области порывы достигнут 15–20 метров в секунду, временами — до 25 метров в секунду. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере и востоке ожидаются осадки в виде дождя и снега, днем на востоке — небольшие осадки. Ночью и утром на севере области возможен туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере и юго-востоке области порывы составят 15–20 метров в секунду. Ночью на севере и востоке региона прогнозируются заморозки до 2 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ночью и утром на севере ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северный, днем на западе и юго-западе области порывы достигнут 15–20 метров в секунду. Ночью на западе области на поверхности почвы возможны заморозки до 1 градуса. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе ожидаются небольшой дождь и гроза. Днем на западе, юге и востоке региона прогнозируется пыльная буря. Юго-восточный и восточный ветер с порывами 15–20 метров в секунду ожидается на западе, юге и востоке области.

В Туркестанской области на севере региона ожидается пыльная буря. Северо-восточный ветер на западе, севере, в центре, а также в горных и предгорных районах области усилится до 15–20 метров в секунду, местами порывы достигнут 23 метров в секунду. На западе и севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на северо-западе ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и в центре — ожидается высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах прогнозируются кратковременный дождь и гроза. Северо-восточный ветер на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области усилится до 15–20 метров в секунду, порывы могут достигать 23–28 метров в секунду. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области днем на юге и в центре ожидается пыльная буря. Восточный ветер усилится до 15–20 метров в секунду, местами порывы достигнут 23 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На западе, юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке — чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области ожидается северо-восточный и восточный ветер, на севере и западе области порывы достигнут 18 метров в секунду. На западе региона сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области в центре, на севере и юге ожидается пыльная буря. Северо-восточный и восточный ветер усилится до 15–20 метров в секунду, днем в центре области порывы достигнут 23 метров в секунду. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области — высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе ожидается туман.