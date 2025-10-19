Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на 20 октября. По прогнозам, в некоторых областях ожидаются сильные порывы ветра, туман и заморозки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

В области Жетысу ожидается ветер юго-восточного направления. В районе Алакольских озер - порывы 15–20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, днём на юге и в центре порывы 15–20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау - высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ночью и утром в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горах порывы 15–20 м/с. На западе и севере области сохраняется чрезвычайная, в центре - высокая пожарная опасность.

В области Улытау на юге сохраняется чрезвычайная, на востоке и в центре - высокая пожарная опасность. В Жезказгане — высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, днём на севере, юге и востоке порывы 15–20 м/с. В этих районах сохраняется чрезвычайная, на северо-востоке и юго-востоке — высокая пожарная опасность. В Атырау — порывы ветра 15–20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью на севере ожидаются заморозки до –3°. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре — высокая. В Кызылорде — высокая пожарная опасность.

В области Абай на юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ночью на севере и в горных районах ожидаются заморозки до –2°. С 20 по 22 октября по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане - чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На западе, севере и юге — ветер восточный, юго-восточный, порывы 15–20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью и утром — туман.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Днём на востоке — юго-западный ветер, порывы 15–20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная, на юго-западе — высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, днём на западе порывы до 15 м/с. На юге и востоке — высокая, на западе, северо-востоке и в центре - чрезвычайная пожарная опасность.