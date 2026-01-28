Штормовое предупреждение объявлено в столице, Алматы, Шымкенте и во всех регионах Казахстана на 29 января. По данным синоптиков, на большей части страны ожидается туман, а также ожидаются снег, метель, гололед, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане ночью и утром туман. В Акмолинской области на западе, юге, востоке туман, ветер юго-западный 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области небольшой снег, низовая метель, туман. На западе, севере небольшой снег, низовая метель. На юге туман. Ветер юго-западный 15-20 м/с. В Петропавловске ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Костанайской области небольшой снег, низовая метель, туман. На западе, севере небольшой снег, низовая метель. На востоке, юге туман. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Павлодарской области туман. На севере, востоке туман. В Павлодаре туман. Сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени.

В Карагандинской области туман. На западе, севере, востоке туман. В Караганде временами туман.

В области Улытау туман. На севере, востоке, в центре туман. В Жезказгане временами туман.

В Восточно-Казахстанской области туман. На севере, юге, в центре туман. В Усть-Каменогорске сохраняются неблагоприятные метеорологические условия второй степени. В Риддере объявлены неблагоприятные метеорологические условия второй степени.

В области Абай туман. На севере, юге, в центре туман. В Семее объявлены неблагоприятные метеорологические условия второй степени.

В Алматинской области временами туман. На юге, в горных районах туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 15-20 м/с. В Алматы ночью и утром туман. В Конаеве ночью и утром туман.

В области Жетысу туман. На севере, востоке, в центре, горных районах туман.

В Жамбылской области снег, низовая метель, туман, гололед. Ночью на западе, юге, в горных районах снег, низовая метель. Днем в горных и предгорных районах снег, низовая метель. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. В Таразе туман, гололед.

В Туркестанской области снег, низовая метель, гололед, туман. На западе, севере, юге, в горных районах снег, низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. В Шымкенте снег, низовая метель, гололед, туман. В Туркестане ночью снег, низовая метель. Временами гололед, туман.

В Кызылординской области небольшой снег, низовая метель, туман, гололед. Ночью в центре, на юге небольшой снег, гололед. В центре, на юге, севере туман, низовая метель. В Кызылорде ночью гололед. Временами туман.

В Актюбинской области туман. Днем на юге, востоке, в центре туман.

В Мангистауской области гололед, туман. На северо-востоке, в центре туман. Ветер юго-восточный 15-20 м/с. В Актау ночью ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

В Атырауской области небольшой снег, низовая метель, гололед, туман. На западе небольшой снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге туман. Ветер юго-восточный 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области туман. На западе, юге туман. Ветер юго-восточный 15-20 м/с.