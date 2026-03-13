По данным синоптиков, штормовое предупреждение объявили в столице, Алматы, Шымкенте и в 14 регионах Казахстана. По данным синоптиков, 13 марта в ряде областей ожидаются снег, метели, гололед и туман, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане гололед. Утром туман. Ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью небольшой снег, низовая метель, днем на севере, юге, востоке области небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель. Гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, на севере, востоке области временами порывы 23-28 м/с, днем на востоке области 15-20 м/с. В Кокшетау ночью небольшой снег, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере, востоке, юге осадки (дождь, снег), метель, гололед, днем на севере, востоке, юге области небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе области туман. Ветер юго-западный ночью 15-20 м/с, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью осадки (дождь, снег), метель, гололед, днем небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный ночью 15-20 м/с.

В Костанайской области на востоке, юге осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, западный на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Костанае туман.

В Павлодарской области на севере, востоке осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области 15-20 м/с. В Павлодаре ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области на севере небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью и утром небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный ночью порывы 15 м/с.

В области Улытау ночью и утром на севере, юге туман.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке снег, метель. Ночью и утром на юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный на западе, севере области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске утром и днем снег, метель. Ветер юго-восточный порывы 15-18 м/с.

В области Абай ночью на западе, севере снег, метель, днем на западе, севере осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Семее ночью снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер южный, юго-западный ночью и утром порывы 15-18 м/с.

В Алматинской области на западе, юге, в предгорных, горных районах временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный на юге, в предгорных, горных районах области временами порывы 15-20 м/с. В Алматы временами туман, на дорогах гололедица. В Конаеве ночью туман. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный временами порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области на западе, севере, юге, в горных районах туман. Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами туман. В Туркестане временами туман.

В Кызылординской области на севере, в центре туман. В Кызылорде временами туман.

В Актюбинской области на западе, севере туман. Ветер юго-западный, западный на северо-востоке области порывы 15-18 м/с. В Актобе временами туман.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере, юге туман, гололед. В Уральске ночью и утром туман, гололед.