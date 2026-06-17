Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане: ожидаются грозы, град и сильная жара до +43 градусов
Одни регионы накроют ливни и шквалы, другие продолжат изнывать от аномальной жары и высокой пожарной опасности
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Жителей сразу нескольких регионов Казахстана предупредили о сложных погодных условиях 17 июня. По данным РГП "Казгидромет", в стране ожидаются грозы, сильные дожди, град, шквалистый ветер и экстремальная жара до +43 градусов, передает BAQ.kz.
Особое внимание синоптики обращают на высокий риск природных пожаров, который сохраняется сразу в нескольких областях.
Астана, Алматы и Шымкент: грозы и жара
В Астане днем 17 июня прогнозируются дождь и гроза. Порывы юго-восточного ветра могут достигать 15 метров в секунду.
В Алматы ожидаются небольшой дождь, гроза и сильная жара до +35 градусов. В городе сохраняется высокая пожарная опасность.
В Шымкенте также прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Скорость ветра местами достигнет 15-20 метров в секунду. При этом в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
До +43 градусов на юге страны
Самая жаркая погода ожидается в южных регионах.
В Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях температура воздуха в ближайшие дни поднимется до +40 градусов, а местами на юге регионов достигнет +43 градусов.
Сильная жара сохранится также:
- в Восточно-Казахстанской области и области Абай - до +35...+38 градусов;
- в Алматинской области и области Жетысу - до +38 градусов;
- в Карагандинской области и области Улытау - до +37 градусов;
- в Павлодарской области - до +35 градусов;
- в Актюбинской области - до +37 градусов.
На большей части этих территорий действует высокий или чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ливни, град и шквалы ожидаются в северных регионах
Наиболее сложная погодная обстановка прогнозируется в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях.
Здесь ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.
В отдельных районах Костанайской и Северо-Казахстанской областей ночью и утром возможен туман.
Грозовые фронты также затронут Павлодарскую, Карагандинскую области, область Улытау, Атыраускую область, а также регионы юга и юго-востока страны.
Пыльные бури и сильный ветер
В Мангистауской области помимо дождей и гроз синоптики предупреждают о пыльной буре. Порывы ветра здесь достигнут 15-18 метров в секунду.
В области Жетысу в районе Алакольских озер скорость ветра может усилиться до 23-28 метров в секунду.
В горных районах Алматинской области и в горах Иле-Алатау также ожидаются грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду.
Где сохраняется наибольший риск пожаров
Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в ряде районов Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской и других областей.
Спасатели рекомендуют жителям избегать разведения открытого огня на природе, не бросать непотушенные окурки и соблюдать особую осторожность в условиях жаркой и ветреной погоды.
Водителям советуют учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок, особенно в регионах, где ожидаются ливни, град и шквалистый ветер.
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