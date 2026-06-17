Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане: ожидаются грозы, град и сильная жара до +43 градусов

Жителей сразу нескольких регионов Казахстана предупредили о сложных погодных условиях 17 июня. По данным РГП "Казгидромет", в стране ожидаются грозы, сильные дожди, град, шквалистый ветер и экстремальная жара до +43 градусов, передает BAQ.kz.

Особое внимание синоптики обращают на высокий риск природных пожаров, который сохраняется сразу в нескольких областях.

Астана, Алматы и Шымкент: грозы и жара

В Астане днем 17 июня прогнозируются дождь и гроза. Порывы юго-восточного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В Алматы ожидаются небольшой дождь, гроза и сильная жара до +35 градусов. В городе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте также прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Скорость ветра местами достигнет 15-20 метров в секунду. При этом в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

До +43 градусов на юге страны

Самая жаркая погода ожидается в южных регионах.

В Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях температура воздуха в ближайшие дни поднимется до +40 градусов, а местами на юге регионов достигнет +43 градусов.

Сильная жара сохранится также:

в Восточно-Казахстанской области и области Абай - до +35...+38 градусов;

- до +35...+38 градусов; в Алматинской области и области Жетысу - до +38 градусов;

- до +38 градусов; в Карагандинской области и области Улытау - до +37 градусов;

и области - до +37 градусов; в Павлодарской области - до +35 градусов;

- до +35 градусов; в Актюбинской области - до +37 градусов.

На большей части этих территорий действует высокий или чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ливни, град и шквалы ожидаются в северных регионах

Наиболее сложная погодная обстановка прогнозируется в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях.

Здесь ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В отдельных районах Костанайской и Северо-Казахстанской областей ночью и утром возможен туман.

Грозовые фронты также затронут Павлодарскую, Карагандинскую области, область Улытау, Атыраускую область, а также регионы юга и юго-востока страны.

Пыльные бури и сильный ветер

В Мангистауской области помимо дождей и гроз синоптики предупреждают о пыльной буре. Порывы ветра здесь достигнут 15-18 метров в секунду.

В области Жетысу в районе Алакольских озер скорость ветра может усилиться до 23-28 метров в секунду.

В горных районах Алматинской области и в горах Иле-Алатау также ожидаются грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду.

Где сохраняется наибольший риск пожаров

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в ряде районов Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской и других областей.

Спасатели рекомендуют жителям избегать разведения открытого огня на природе, не бросать непотушенные окурки и соблюдать особую осторожность в условиях жаркой и ветреной погоды.

Водителям советуют учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок, особенно в регионах, где ожидаются ливни, град и шквалистый ветер.

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