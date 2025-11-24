По данным "Казгидромет" туман, гололед и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передаёт BAQ.KZ.

В Усть-Каменогорске ожидается гололед.

В Мангистауской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Костанае и области Жетысу ожидается туман и ветер с порывами до 23-28 м/с.

В Костанайской и Карагандинской областях ожидается гололед и сильный ветер.

В Абайской и Восточно-Казахстанской областях ожидаются снег, низовая метель, гололед, ветер и туман.

В Атырау, Караганде, Уральске, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях ожидается туман.