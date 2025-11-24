Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях страны
Сегодня, 22:30
92Фото: Pixabay.com
По данным "Казгидромет" туман, гололед и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передаёт BAQ.KZ.
В Усть-Каменогорске ожидается гололед.
В Мангистауской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Костанае и области Жетысу ожидается туман и ветер с порывами до 23-28 м/с.
В Костанайской и Карагандинской областях ожидается гололед и сильный ветер.
В Абайской и Восточно-Казахстанской областях ожидаются снег, низовая метель, гололед, ветер и туман.
В Атырау, Караганде, Уральске, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях ожидается туман.
