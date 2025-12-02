По данным "Казгидромет" 3 декабря в ряде регионов Казахстана ожидаются туман, гололед и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение, передаёт BAQ.KZ.

В Астане ожидается туман.



Ночью и утром на севере и востоке области Ұлытау ожидается туман.

Ночью на западе и востоке, днём на западе, севере и востоке Карагандинской области ожидается гололед. На севере, востоке и юге области туман. В Караганде во второй половине дня ожидается гололед, временами туман.

На севере и юге Алматинской области ожидается туман.

На западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман и гололед. В Уральске ночью и утром ожидаются туман и гололед.

Ночью и утром на северо-западе и в центре Мангистауской области ожидается туман.

В Жамбылской области 3–4 декабря временами ожидается туман. В горных районах — ветер 15–20 м/с. В Таразе 3–4 декабря временами туман.

На севере, востоке и юге Актюбинской области ожидаются туман и гололед. В Актобе ожидается туман.

На западе, севере и востоке Костанайской области ожидаются гололед и туман. В Костанае ожидаются гололед и туман.

На севере и востоке Атырауской области ожидается туман.

Днем на западе и севере Абайской области ожидаются снег, низовая метель и гололед. Ночью и утром на западе, юге и в центре области ожидается туман.

Ночью и утром на севере и юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Днем на западе и севере Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере и востоке области ожидается туман. В Петропавловске ожидается туман.

На юге и западе Павлодарской области ожидаются гололед и туман. В Павлодаре ожидается туман.

Ночью на западе, севере и юге Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель и гололед. Днём — осадки (дождь, снег), низовая метель и гололед. Местами туман. В Кокшетау ожидается туман.

На севере и в центре Кызылординской области ожидаются туман и гололед. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, в центре и горных районах Жетісу области ожидается туман. В районе Алакольских озёр — порывы ветра 15–20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

В Усть-Каменогорске сохраняются неблагоприятные метеоусловия 2 степени.