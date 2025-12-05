По данным "Казгидромет" 6 декабря в ряде регионов Казахстана ожидаются снег, гололед, метель и туман, объявлено штормовое предупреждение, передаёт BAQ.KZ.

В Акмолинской области ночью на западе, севере, востоке ожидаются небольшой снег, гололед, низовая метель, днем на западе, севере, востоке небольшие осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман. В Кокшетау ожидается гололед.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки небольшой снег, днем дождь и снег, гололед, низовая метель. На западе, севере, юге области туман. Ветер западный: ночью на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки дождь и снег, гололед, низовая метель. Ветер западный днем 15-20 м/с.

В Костанайской области на севере, востоке ожидается гололед. На западе, юге, востоке области туман.

В Карагандинской области на западе, севере, востоке области гололед. На севере, востоке, юге области туман. В Караганде ночью и утром ожидается гололед. Временами туман.

В области Улытау на севере, востоке, в центре области туман. В Жезказгане временами ожидается туман.

В Павлодарской области ожидается туман, днем гололед.

В Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются снег, низовая метель, гололед. Днем на севере, востоке, юге области снег, низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью на севере области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается гололед.

В области Абай ночью на севере, востоке, в центре ожидаются снег, низовая метель, гололед. Днем на востоке, в центре области небольшой снег, низовая метель, гололед. На севере, юге, в центре области туман. Ветер западный с переходом на юго-восточный ночью в центре области 15-20 м/с. В Семее ночью ожидается гололед.

В Туркестанской области ожидается туман на западе, юге, в центре и горных районах. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В области Жетысу в горных районах ожидается туман. 05-06 декабря ветер юго-западный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области на севере, юге, в центре ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере, востоке области небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На севере, востоке, в центре области туман. В Уральске ожидается туман.

В Атырауской области ночью и утром на севере, западе ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, на западе области порывы 15-20 м/с.