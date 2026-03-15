Синоптики РГП «Казгидромет» предупредили о неблагоприятной погоде 15 марта сразу в нескольких регионах страны, передает BAQ.kz.

Ожидаются сильный ветер, снег, метель, гололёд, туман и пыльная буря

В Кызылординской области прогнозируется северо-восточный и восточный ветер с порывами до 15–20 м/с. В Кызылорде днём также ожидается усиление ветра до 15 м/с.

В Акмолинской области ночью на севере и востоке области пройдут снег и низовая метель, возможен гололёд. Днём синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, местами туман и порывистый ветер. В Кокшетау также ожидаются снег, метель и гололёд.

В Астане 15 марта прогнозируются гололёд и временами туман.

На западе Атырауской области днём возможна пыльная буря. Порывы ветра здесь могут достигать 15–20 м/с.

Туман ожидается также в Алматинской,, Карагандинской, Костанайской, Актюбинской, Туркестанской, Улытау Мангистауской областях и Западно-Казахстанская области.

Снег, дождь, метель и гололёд прогнозируются в Павлодарской области, Восточно-Казахстанской области и области Абай. Порывы ветра здесь могут достигать 15–20 м/с.

В область Жетысу в горных районах ночью и утром ожидается туман, а в районе Алакольских озёр ветер усилится до 17–22 м/с.

Синоптики рекомендуют казахстанцам быть внимательными на дорогах и учитывать возможное ухудшение видимости из-за тумана, метели и гололёда.