Метеорологи предупреждают о резком ухудшении погодных условий в ряде регионов страны, передает BAQ.kz.

По данным РГП «Казгидромет», в стране ожидаются грозы, дождь, туман, усиление ветра, пыльные бури, а также сохраняется высокая пожарная и лавинная опасность.

В горных районах Алматы и Алматинской области сохраняется лавинная опасность. В период 11–15 апреля из-за осадков и оттепели снежный покров остается неустойчивым, жителям не рекомендуется выходить на заснеженные склоны.

В Атырауской области ожидаются дождь и гроза, местами сильные осадки. Ветер усилится до 15–20 м/с.

В Актюбинской области пройдут дожди и грозы, в отдельных районах возможны сильные осадки. Порывы ветра достигнут 20 м/с.

В Астане и Акмолинской области ожидается туман, местами ухудшение видимости. В столице также пройдут дождь и гроза, ветер усилится до 15 м/с.

В Карагандинской и Костанайской областях ожидается туман, местами дождь и гроза, ветер до 15–20 м/с. В Костанайской области также прогнозируются осадки и гололед.

В Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях ожидается туман, местами усиление ветра до 20 м/с.

В области Абай и Жетысу сохранится высокая пожарная опасность, местами ожидаются грозы и порывистый ветер.

В Мангистауской и Кызылординской областях ожидаются дождь, гроза, туман и пыльные бури. Ветер местами усилится до 20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской областях ожидаются дожди, грозы, туман и порывистый ветер. В горных районах возможны кратковременные осадки.

Синоптики призывают граждан соблюдать осторожность, особенно на дорогах, в горах и при ухудшении погодных условий.