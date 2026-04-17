Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

В Казахстане на сегодня объявлено штормовое предупреждение в нескольких регионах из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Дожди, грозы и шквалы

В Алматы, Шымкенте, а также в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Жетісу и Кызылординской областях ожидаются дожди, грозы, град и шквальный ветер.

Туман и гололед

В Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской и Улытауской областях прогнозируются туман, гололед и осадки в виде дождя и снега.

Пыльная буря

В Кызылординской области ожидается пыльная буря.

Пожарная опасность

В отдельных районах Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

Жителей призывают учитывать погодные условия и соблюдать меры безопасности.