Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
В регионах ожидаются грозы, град и шквальный ветер.
Сегодня 2026, 11:10
Сегодня 2026, 11:10Сегодня 2026, 11:10
Фото: BAQ.KZ
В Казахстане на сегодня объявлено штормовое предупреждение в нескольких регионах из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Дожди, грозы и шквалы
В Алматы, Шымкенте, а также в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Жетісу и Кызылординской областях ожидаются дожди, грозы, град и шквальный ветер.
Туман и гололед
В Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской и Улытауской областях прогнозируются туман, гололед и осадки в виде дождя и снега.
Пыльная буря
В Кызылординской области ожидается пыльная буря.
Пожарная опасность
В отдельных районах Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.
Жителей призывают учитывать погодные условия и соблюдать меры безопасности.
