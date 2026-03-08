Штормовое предупреждение сохраняется в столице, Алматы, Шымкенте и во всех регионах Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане временами снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, западный временами порывы 15–20 м/с.

В Акмолинской области снег, метель, гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный, западный порывы 15–20 м/с, ночью на западе, севере, востоке области порывы 25 м/с. В Кокшетау ночью и утром снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный ночью и утром порывы 15–20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью снег, метель, гололед, днем на юге, западе области снег, метель, гололед. На юге, западе области туман. Ветер юго-западный, западный ночью 15–20 м/с, на юге, западе области порывы 23–28 м/с, днем на севере, юге области 15–20 м/с. В Петропавловске ночью снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, западный 15–20 м/с.

В Костанайской области на востоке, юге области снег, метель, гололед, ночью на западе, севере области небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, юге области туман. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области 15–20 м/с. В Костанае ночью небольшой снег, низовая метель.

В Павлодарской области на западе, севере, востоке области небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15–20 м/с. В Павлодаре ночью гололед. Ветер юго-западный ночью порывы 15–20 м/с.

В Карагандинской области ночью на западе, севере, востоке области снег, низовая метель, гололед, днем на западе, севере, юге области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15–20 м/с. В Караганде ночью временами снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный ночью порывы 15–20 м/с.

В области Улытау ночью на севере, востоке области снег, низовая метель, гололед, днем на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег), гололед. На востоке, юге, в центре области туман. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке, в центре области порывы 15–20 м/с. В Жезказгане ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской области на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области порывы 15–20 м/с. В Усть-Каменогорске гололед.

В области Абай на севере, востоке, в центре области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На юге, востоке области туман. Ветер юго-западный на западе, севере, в центре области порывы 15–20 м/с. В Семее во второй половине дня гололед.

В Алматинской области на юге, востоке, в предгорных, горных районах области ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15–20 м/с, днем временами 23–28 м/с. В Алматы ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15 м/с. В Конаеве ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15–20 м/с, днем временами 23–28 м/с.

В области Жетысу ночью и утром на юге, востоке, в горных районах области временами туман. Ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15–20 м/с, днем в районе Алакольских озер временами 23–28 м/с.

В Жамбылской области утром и днем в горных районах области сильный дождь. На юге, востоке, в горных районах области туман. Ветер северо-западный в горных районах области 15–20 м/с, днем временами 23–28 м/с. В Таразе временами туман.

В Туркестанской области днем на юге, в горных районах области сильный дождь. На западе, юге, в горных районах области дождь, гроза. На западе, севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный на западе, юге, в горных районах области 15–20 м/с. В Шымкенте днем дождь, гроза, временами сильный дождь, временами туман. Ветер северо-западный днем порывы 15–20 м/с. В Туркестане временами дождь, гроза, туман. Ветер северо-западный порывы 15–20 м/с.

В Кызылординской области утром и днем на севере, юге области осадки (дождь, снег), гололед. Днем на севере области метель. На севере, в центре области туман. Ветер западный, юго-западный днем на севере, в центре области 15–20 м/с, временами 25 м/с. В Кызылорде временами туман.

В Актюбинской области ночью на западе, севере, в центре области снег, низовая метель, днем снег, низовая метель, на западе, в центре области сильный снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на севере области 15–18 м/с, днем на западе, юге, в центре области 15–20 м/с, временами порывы 23 м/с. В Актобе временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15 м/с.

В Атырауской области осадки (преимущественно снег), низовая метель. На западе, севере, юге области туман, гололед. Ветер северо-западный днем порывы 15–20 м/с, на севере, юге области временами 25 м/с. В Атырау осадки (преимущественно снег), низовая метель, туман, гололед. Ветер северо-западный днем порывы 17–22 м/с.

В Мангистауской области на западе, севере, в центре области гололед. Ветер северо-западный днем порывы 15–20 м/с, временами 23–28 м/с. В Актау гололед. Ветер северо-западный днем порывы 15–20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере, юге области снег, низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15–20 м/с. В Уральске днем низовая метель. Ветер северо-западный днем порывы 15–20 м/с.