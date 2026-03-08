Штормовое предупреждение объявили в столице, Алматы, Шымкенте и во всех регионах Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный порывы 15–20 м/с, днем временами 23 м/с.

В Акмолинской области осадки (дождь, снег), метель, гололед, на западе, севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, юге, востоке области 15–20 м/с, днем 15–20 м/с, на западе, юге, востоке области порывы 23–28 м/с. В Кокшетау осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, западный порывы 15–20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере, юге области небольшой снег, низовая метель, днем небольшие осадки (преимущественно снег), метель, гололед, на юге, востоке области осадки (преимущественно снег), метель, гололед. На юге, западе, севере области туман. Ветер юго-западный днем порывы 15–20 м/с, на юго-западе области временами 23–28 м/с. В Петропавловске днем небольшие осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный днем порывы 15–20 м/с.

В Костанайской области ночью снег, метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный ночью на востоке, юге области 15–20 м/с, днем 15–20 м/с, порывы 23 м/с. В Костанае ночью снег, метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман. Ветер юго-западный днем 15–20 м/с.

В Павлодарской области ночью на западе, юге, востоке области небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью на севере области туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге области порывы 15–20 м/с. В Павлодаре ночью небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед.

В Карагандинской области ночью на западе, севере области снег, низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На востоке, юге области туман. Ветер южный, юго-западный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15–20 м/с, временами 23 м/с. В Караганде ночью снег, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15–20 м/с.

В области Улытау на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На востоке, юге, в центре области туман. Ветер южный, юго-западный утром и днем на севере, востоке, в центре области порывы 15–20 м/с. В Жезказгане ночью и утром туман. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15–20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный, южный утром и днем на севере, востоке, в центре области порывы 15–20 м/с. В Усть-Каменогорске во второй половине дня гололед. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15–20 м/с.

В области Абай днем на севере, востоке, в центре области осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15–20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Семее во второй половине дня гололед. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15–20 м/с.

В Алматинской области на севере, юге, в предгорных, горных районах области туман. Ветер юго-восточный, восточный в горных районах области порывы 15–20 м/с. В Алматы ночью и утром туман. В Конаеве ночью и утром туман.

В области Жетысу ночью и утром на востоке, в горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 17–22 м/с.

В Жамбылской области на юге, востоке, в горных районах области временами туман. Ветер юго-западный утром и днем на юго-западе, в горных районах области 15–20 м/с, порывы 23 м/с. В Таразе временами туман.

В Туркестанской области днем на юге, в горных районах области дождь, гроза. Ночью в горных районах области гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный в горных районах области 15–20 м/с. В Шымкенте временами туман. В Туркестане временами туман.

В Кызылординской области ночью на севере, юге области гололед. На севере, в центре области туман. Ветер юго-западный, западный днем на севере области 15–20 м/с. В Кызылорде временами туман.

В Актюбинской области ночью на севере, западе области небольшой снег, гололед, на востоке, юге области осадки (дождь, снег), гололед, днем на западе, севере, востоке области снег, гололед. На западе, севере, востоке области низовая метель. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15–20 м/с. В Актобе днем снег, низовая метель. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15–18 м/с.

В Мангистауской области ночью на западе области на дорогах гололедица. Ночью и утром на севере, в центре области туман. Ветер северо-западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15–18 м/с. В Актау ночью на дорогах гололедица. Ветер северо-западный днем порывы 15 м/с.

В Атырауской области на севере, востоке, юге области туман, гололед. Ветер западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15–20 м/с. В Атырау ночью и утром туман, гололед.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе, севере, востоке области снег, низовая метель, гололед, днем небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер западный, северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15–20 м/с. В Уральске ночью снег, днем небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15–20 м/с.