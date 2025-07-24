Штормовое предупреждение по всей стране: грозы, жара, шквалы и пыльные бури
Казахстан накроют ливни, жара и буря.
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Гроза над Астаной, жара в Алматы, шквалы на западе: Казахстан ждёт суровая погода, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.
Астанчан предупредили о грозе, ветре и высокой пожарной опасности.
Сильная жара и ветер прогнозируются в Жетысу, Шымкенте, Жамбылской области, ВКО и области Абай.
Жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Алматы. В Алматинской области – гроза.
Сильный дождь, град, шквал, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской области и Актюбинской областях.
Гроза, пыльная буря и ветер – в Кызылординской области и Мангистау.
В ЗКО, Акмолинской области и СКО – сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.
В Улытау, Павлодарской и Карагандинской областях ожидаются гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанайской области – гроза, град, шквал, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.
В Туркестанской области – пыльная буря, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность.
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