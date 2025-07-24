Сегодня, 20:49

Сегодня, 20:49

Гроза над Астаной, жара в Алматы, шквалы на западе: Казахстан ждёт суровая погода, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

Астанчан предупредили о грозе, ветре и высокой пожарной опасности.

Сильная жара и ветер прогнозируются в Жетысу, Шымкенте, Жамбылской области, ВКО и области Абай.

Жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Алматы. В Алматинской области – гроза.

Сильный дождь, град, шквал, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской области и Актюбинской областях.

Гроза, пыльная буря и ветер – в Кызылординской области и Мангистау.

В ЗКО, Акмолинской области и СКО – сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.

В Улытау, Павлодарской и Карагандинской областях ожидаются гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области – гроза, град, шквал, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области – пыльная буря, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность.