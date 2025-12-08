В понедельник, 8 декабря, почти по всей территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет". В столице ожидаются снег, метель и гололед, на севере и востоке Актюбинской области, а также в Актобе возможен гололед. В горных районах Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей прогнозируются сильный снег, метель и гололед, местами — дождь и туман. Ветер в отдельных районах достигает 15–20 м/с.

На западе, юге и в центральных районах страны, включая Абай, Западно-Казахстанскую, Кызылординскую и Мангистаускую области, ожидаются туман и гололед. В городах Караганда, Павлодар, Актау, Жезказган и Шымкент прогнозируется сочетание снега, гололеда и сильного ветра. На востоке и севере Павлодарской области порывы ветра могут достигать 15–20 м/с, в горных районах Жамбылской и Туркестанской областей — аналогично.

Синоптики рекомендуют жителям страны внимательно следить за изменением погоды, корректировать маршруты и воздержаться от поездок в горные районы. Водителям советуют быть осторожными на дорогах, избегать парковки под деревьями и слабо укреплёнными конструкциями, а также следить за исправностью отопительных и электрических систем.