18 мая в Карагандинской области пронёсся мощный штормовой ветер, вызвавший повреждения жилых домов и автомобилей, передает BAQ.KZ. По данным департамента по чрезвычайным ситуациям региона, инциденты зафиксированы сразу в нескольких районах, однако, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В районе имени Казыбек би на улице Ермекова частично разрушилась кровля 10-этажного жилого дома - её фрагменты упали на припаркованную Lada Granta, повредив транспортное средство. На улице Шахтёров с другого 10-этажного дома ветер сорвал около 50 квадратных метров кровельного покрытия. От падения обломков пострадали два легковых автомобиля.

В районе Алихана Бокейхана из-за сильного ветра упало дерево, повредив два авто. Сотрудники ДЧС оперативно прибыли на место, распилили деревья и расчистили проезжую часть. В Нуринском районе зафиксирован частичный срыв кровли с двух пятиэтажек — повреждения составили около 60 квадратных метров.

Схожая ситуация произошла и в Темиртау, где упавшее дерево повредило легковую машину. Несмотря на серьёзные материальные убытки, никто не пострадал.

Согласно прогнозу синоптиков, 19 мая в северной части области сохраняется угроза усиления ветра - ожидаются порывы до 23–28 м/с. Власти и спасатели настоятельно рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности и по возможности избегать пребывания на улице во время непогоды.