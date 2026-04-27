Штормовой ветер повредил дома и школу в Карагандинской области
Жертв и пострадавших нет.
Сильный ветер, обрушившийся на Карагандинскую область, привёл к повреждению кровель жилых домов и социальных объектов, а также падению деревьев и обрушению конструкции на территории котельной, передает BAQ.KZ.
По данным синоптиков, скорость порывов достигала 23 метров в секунду. Наибольший ущерб зафиксирован в Караганде — здесь частично сорваны крыши трёх жилых домов, в одном из дворов повреждён припаркованный автомобиль, в разных районах города зафиксированы падения деревьев и крупных веток.
В Абае ветер повредил кровли двух пятиэтажных домов. В Осакаровском районе пострадала крыша здания школы. В Каркаралинске зафиксированы повреждения двухэтажного жилого дома, а также обрушение неэксплуатируемой металлической дымовой трубы на территории котельной №2.
На места происшествий оперативно выезжали сотрудники ДЧС и представители местных исполнительных органов. Опасные участки кровли были своевременно устранены.
По предварительным данным, в результате непогоды жертв и пострадавших нет.
