Штормовые предупреждения объявили почти во всем Казахстане на 25 мая

Штормовые предупреждения объявили в Астане и 16 регионах Казахстана на 25 мая. В ряде областей прогнозируются грозы, сильный ветер, туман, пыльная буря и заморозки до 2 градусов.

Как передает «Казгидромет», в Астане днем ожидаются кратковременный дождь и гроза.

В Акмолинской области на западе, севере и востоке ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидаются кратковременный дождь и гроза.

В Северо-Казахстанской области на севере и юге ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на западе прогнозируется туман. Ветер юго-западный на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. На западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с.

В Костанайской области днем на востоке и юго-востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. В центре, на юге, западе и северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью на востоке ожидаются заморозки до 1 градуса. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на востоке ожидается туман. На западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и юге — чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, юге и в центре — чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге ожидаются осадки в виде дождя и снега, туман. На севере и востоке прогнозируются заморозки до 2 градусов. В центре сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ночью на востоке ожидаются заморозки до 2 градусов. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге — высокая пожарная опасность.

В Алматинской области на севере сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу в районе Алакольских озер ожидается северо-восточный ветер с порывами 15-20 м/с. На севере, западе, юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке — чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются дождь и гроза, местами туман. Ветер северо-восточный утром и днем на северо-востоке и в горных районах порывы 15-20 м/с. На севере сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области на юге, в горных и предгорных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный на юге и в горных районах 15-20 м/с. На севере сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидаются кратковременный дождь и гроза.

В Кызылординской области днем в центре ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, днем в центре порывы 15-20 м/с. На западе и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и севере — чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске также сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре и на северо-востоке — чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе и юге ожидаются дождь и гроза. На севере, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке — чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем временами ожидаются дождь и гроза.