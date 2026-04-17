Казахстан накроет неблагоприятная погода

РГП «Казгидромет» выпустил серию штормовых предупреждений и оповещений об опасных гидрометеорологических явлениях, которые ожидаются на территории Казахстана, передает BAQ.kz.

В ряде регионов прогнозируются сильные осадки, шквалистый ветер, туман, гроза, град, а также осложнение паводковой ситуации.

В Туркестанской области 17 апреля ожидаются дожди, грозы, град и шквалистый ветер. В горных районах прогнозируются сильные осадки, местами туман. Порывы ветра на западе, севере и в горных районах могут достигать 15–20 м/с, а местами до 23–28 м/с. В Шымкенте и Туркестане также ожидаются грозы и шквалы.

В Алматинской области и Алматы прогнозируются сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер до 20 м/с. В горных районах возможны сильные осадки в виде дождя и снега, шквал и ухудшение видимости. В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидаются грозы, сильный дождь, град и ветер до 30 м/с. В горных районах прогнозируются сильные осадки и туман.

В области Жетысу ожидаются дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 28 м/с, а в районе Алакольских озёр — усиление ветра до 30 м/с и выше.

В Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Атырауской областях ночью и утром прогнозируется туман, местами ухудшение видимости на дорогах.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15–20 м/с.

В Карагандинской области, области Улытау, Восточно-Казахстанской области и области Абай прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололёд, местами сильные осадки.

В Восточном Казахстане и области Абай также ожидается туман, а в отдельных районах — усиление ветра до 25 м/с.

В Восточно-Казахстанской области и области Абай зафиксирован подъём уровня воды на реке Ертис.

В районе села Аблайкит ВКО уровень воды превысил опасную отметку и продолжает расти.

В районе города Семей уровень воды приближается к опасному значению (424 см при критическом уровне 450 см).

Причиной является увеличение сбросов воды с гидроэлектростанций. Сохраняется угроза подтопления населённых пунктов и инфраструктуры в пойменных зонах.

В Северо-Казахстанской области продолжается подъём уровня воды на реке Есиль в районе Петропавловска. Уровень воды достиг 902 см при опасной отметке 940 см. Ожидается дальнейшее повышение, сохраняется риск подтопления автодорог и прибрежных территорий.

Специалисты рекомендуют жителям: