Казгидромет объявил штормовые предупреждения сразу в нескольких областях страны, передает BAQ.KZ на МЧС. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются заморозки, туман, пыльные бури и усиление ветра.

10 октября ночью на севере и юге Алматинской области, а также в регионе Жетісу и Талдыкоргане ожидаются заморозки до –6 °C. В Жамбылской области местами пройдут туманы, в горах ветер усилится до 20 м/с. На юге страны — в Туркестанской и Кызылординской областях — сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, местами возможны пыльные бури.

В западных регионах — Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях — ожидаются пыльные бури, грозы и порывы ветра до 20 м/с. Высокая и чрезвычайная пожарная опасность сохранится на большей части территории страны.