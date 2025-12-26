Мощные зимние штормы привели к гибели по меньшей мере четырех человек и нанесли значительный ущерб на территории штата Калифорния в период рождественских праздников, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

В канун Рождества губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайного положения в шести округах — Лос-Анджелесе, Ориндже, Риверсайде, Сан-Бернардино, Сан-Диего и Шасте. Официальное введение ЧП позволяет властям Калифорнии задействовать дополнительные ресурсы и обратиться за федеральной помощью для ликвидации последствий непогоды.

По информации властей штата, к четвергу число погибших в результате штормов достигло как минимум четырех человек. В Сан-Диего 23-метровое дерево упало на 64-летнего мужчину в момент, когда он перемещал свой автомобиль, от полученных травм он скончался.

Еще один трагический инцидент произошел на северном побережье штата в округе Мендосино. В государственном парке МакКерричер 70-летнюю женщину смыло с утеса мощной волной. Несмотря на то что очевидцам удалось вытащить ее из воды, женщина потеряла сознание и была признана мертвой на месте.

В районе города Реддинг водитель оказался заблокирован в затопленном автомобиле и погиб, а в среду в результате дорожно-транспортного происшествия, связанного с неблагоприятными погодными условиями, погиб помощник шерифа округа Сакраменто.

Стихия также привела к масштабным перебоям в энергоснабжении. В разгар штормов в среду вечером без электричества по всему штату оставались до 140 тысяч потребителей. Сильные порывы ветра и падение деревьев нанесли серьезный ущерб объектам энергетической инфраструктуры, восстановительные работы продолжаются.