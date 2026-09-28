«Штраф 200 тысяч теңге»: что предшествовало гибели 14-летнего школьника

В селе Каракемер Жамбылской области выясняют обстоятельства гибели 14-летнего Қали Қуаныша. По словам родственников, незадолго до трагедии у семиклассника произошел конфликт с учителем алгебры. В полиции сообщили корреспонденту BAQ.KZ, что по факту возбуждено уголовное дело.

Подросток скончался 25 февраля 2026 года. Спустя семь месяцев его сестра публично рассказала о событиях, которые, по утверждению семьи, предшествовали трагедии.

Что рассказала семья

По словам сестры погибшего, во время урока алгебры Қуаныш сфотографировал записи на доске для одноклассника, который плохо их видел. При этом в кадр попала учительница.

Как утверждает родственница подростка, педагог решила, что школьник фотографировал ее, и заявила о штрафе в размере 200 тысяч теңге.

Сестра также утверждает, что после этого мальчика попросили написать объяснительную со словами о том, что он якобы не возражает против штрафа. Затем учительница, по ее словам, потребовала позвать в школу отца.

После этого Қуаныш взял куртку и ушел из школы.

Родственница утверждает, что некоторое время отсутствие подростка оставалось незамеченным. По ее словам, у класса продолжались занятия, а одноклассники позднее начали переживать и хотели позвонить Қуанышу, однако его телефон якобы находился у взрослых.

Позже, как рассказывает сестра, учитель алгебры позвонила старшей сестре подростка и сообщила, что мальчик ушел из школы и его местонахождение неизвестно.

В тот же день родственники обнаружили Қуаныша погибшим.

Мальчику было 14 лет. По словам семьи, он был единственным сыном среди шести детей.

Высказанные семьей обвинения и изложенные обстоятельства на данный момент являются позицией родственников погибшего. BAQ.KZ не располагает информацией о том, какую оценку этим заявлениям дали следственные органы, а также о позиции учителя и администрации школы.

Что сказали в полиции

В Департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что расследование продолжается.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего», - сообщили в ДП Жамбылской области.

Другие детали уголовного дела в полиции пока не раскрыли.