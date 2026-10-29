Штраф более 300 тысяч теңге и даже тюрьма: чем рискуют охотники в Казахстане
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Поход за добычей может закончиться штрафом, конфискацией снаряжения и даже уголовным делом. В Казахстане напомнили об ответственности за незаконную охоту и объяснили, какие действия считаются нарушением.
По информации Комитета лесного хозяйства и животного мира, за нарушение правил охоты на особо охраняемых природных территориях предусмотрен штраф в размере 70 МРП. В 2026 году это 302 750 теңге. Вместо штрафа человека могут лишить права охоты на срок до двух лет. Предметы и орудия правонарушения подлежат конфискации.
За что можно попасть под наказание
Согласно разъяснениям ведомства, незаконной считается добыча животных с нарушением установленных правил.
К нарушениям относятся:
- Охота без соответствующего разрешения.
- Добыча животных вне установленных сроков охотничьего сезона.
- Охота в запрещенных местах, включая национальные парки, заповедники и другие особо охраняемые территории.
- Применение запрещенных способов охоты, в том числе незаконных ловушек, ядов и других недопустимых методов.
Наличие охотничьего удостоверения само по себе не дает права добывать животных в любом месте и в любое время.
Чем опасна ночная охота
Отдельное внимание специалисты обращают на способы охоты в темное время суток.
Дополнительное освещение лишает животных возможности нормально защищаться и уходить от преследования. Ночью им сложнее ориентироваться и своевременно замечать опасность.
Подобные методы способны привести к сокращению численности диких животных. Законность ночной охоты зависит от вида животного, территории и применяемых средств.
Когда наступает уголовная ответственность
Если в действиях охотника содержатся признаки преступления, наказание определяется уже Уголовным кодексом.
Статья 337 УК РК предусматривает ответственность за незаконную охоту при наличии установленных законом обстоятельств. В зависимости от тяжести преступления виновному может грозить лишение свободы.
Незаконная добыча животных наносит ущерб природе, сокращает численность отдельных видов, нарушает их естественное размножение и природное равновесие. Последствия могут затрагивать целые места обитания животных.
Что делать, если заметили браконьеров
В Комитете лесного хозяйства и животного мира советуют очевидцам прежде всего позаботиться о собственной безопасности.
Если есть возможность, следует зафиксировать место, время и обстоятельства предполагаемого нарушения. Фото или видеозапись могут помочь специалистам разобраться в произошедшем.
О подозрительной охоте можно сообщить по номеру 102 либо обратиться в территориальные природоохранные органы.
Пытаться самостоятельно задерживать предполагаемых нарушителей не рекомендуется.
Перед выездом на охоту необходимо проверить наличие разрешительных документов, установленные сроки сезона и ограничения на выбранной территории.
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