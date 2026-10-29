Штраф более 300 тысяч теңге и даже тюрьма: чем рискуют охотники в Казахстане

Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира

Поход за добычей может закончиться штрафом, конфискацией снаряжения и даже уголовным делом. В Казахстане напомнили об ответственности за незаконную охоту и объяснили, какие действия считаются нарушением.

По информации Комитета лесного хозяйства и животного мира, за нарушение правил охоты на особо охраняемых природных территориях предусмотрен штраф в размере 70 МРП. В 2026 году это 302 750 теңге. Вместо штрафа человека могут лишить права охоты на срок до двух лет. Предметы и орудия правонарушения подлежат конфискации.

За что можно попасть под наказание

Согласно разъяснениям ведомства, незаконной считается добыча животных с нарушением установленных правил.

К нарушениям относятся:

Охота без соответствующего разрешения.

Добыча животных вне установленных сроков охотничьего сезона.

Охота в запрещенных местах, включая национальные парки, заповедники и другие особо охраняемые территории.

Применение запрещенных способов охоты, в том числе незаконных ловушек, ядов и других недопустимых методов.

Наличие охотничьего удостоверения само по себе не дает права добывать животных в любом месте и в любое время.

Чем опасна ночная охота

Отдельное внимание специалисты обращают на способы охоты в темное время суток.

Дополнительное освещение лишает животных возможности нормально защищаться и уходить от преследования. Ночью им сложнее ориентироваться и своевременно замечать опасность.

Подобные методы способны привести к сокращению численности диких животных. Законность ночной охоты зависит от вида животного, территории и применяемых средств.

Когда наступает уголовная ответственность

Если в действиях охотника содержатся признаки преступления, наказание определяется уже Уголовным кодексом.

Статья 337 УК РК предусматривает ответственность за незаконную охоту при наличии установленных законом обстоятельств. В зависимости от тяжести преступления виновному может грозить лишение свободы.

Незаконная добыча животных наносит ущерб природе, сокращает численность отдельных видов, нарушает их естественное размножение и природное равновесие. Последствия могут затрагивать целые места обитания животных.

Что делать, если заметили браконьеров

В Комитете лесного хозяйства и животного мира советуют очевидцам прежде всего позаботиться о собственной безопасности.

Если есть возможность, следует зафиксировать место, время и обстоятельства предполагаемого нарушения. Фото или видеозапись могут помочь специалистам разобраться в произошедшем.

О подозрительной охоте можно сообщить по номеру 102 либо обратиться в территориальные природоохранные органы.

Пытаться самостоятельно задерживать предполагаемых нарушителей не рекомендуется.

Перед выездом на охоту необходимо проверить наличие разрешительных документов, установленные сроки сезона и ограничения на выбранной территории.