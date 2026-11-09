Штраф до 86 тысяч тенге: полиция Астаны призвала водителей сменить летнюю резину

В Астане на фоне ожидаемого ухудшения погодных условий полиция призвала автомобилистов не откладывать замену летних шин на зимние. Водителям также напомнили об административной ответственности за нарушение сезонных требований.

Как сообщает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на Департамент полиции, за эксплуатацию автомобиля с летними шинами в зимний период предусмотрен штраф по статье 590 КоАП РК в размере от 21 625 до 86 500 тенге.

Согласно законодательству Казахстана, с 1 декабря по 28 февраля эксплуатация легковых автомобилей и легких грузовиков без зимних шин запрещена. При этом зимняя резина должна быть установлена на всех четырех колесах.

В полиции отметили, что в столице похолодание и гололед нередко наступают еще до календарного начала зимы. Поэтому автомобилистам рекомендуют заранее подготовить транспорт к холодному сезону.

Кроме того, водителям советуют проверить техническое состояние автомобилей, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом погодных условий и избегать резких маневров.

Своевременная подготовка автомобиля к зиме поможет снизить риск дорожно-транспортных происшествий и повысить безопасность всех участников дорожного движения.