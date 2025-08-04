Жители города Риддера Восточно-Казахстанской области пожаловались в уполномоченные органы на деятельность одного из ТОО, начавшего работы по подготовке к строительству завода по переработке промышленных отходов, передает BAQ.KZ.

По информации экологической инспекции, на арендованной территории компания проводила сварку конструкций и очистку участка от мусора. Однако это сопровождалось выбросами в окружающую среду без соответствующего экологического разрешения, что нарушает статью 106 Экологического кодекса РК и подпадает под часть 4 статьи 328 Кодекса об административных правонарушениях.

Управляющий директор компании в суде утверждал, что "лишь собирались тележки" и "проводилась обычная уборка территории". Земляные работы, по его словам, не проводились. Тем не менее он подтвердил отсутствие обязательного экологического разрешения и сообщил о приостановке деятельности, а также о переносе оборудования на новый участок в промышленной зоне.

Независимые экологи напомнили: даже на стадии строительства объекты обязаны иметь экологическое разрешение, поскольку любое антропогенное воздействие уже влияет на окружающую среду.

Суд, выехав на место и ознакомившись с материалами проверки, пришёл к выводу, что ТОО действительно приступило к строительно-монтажным работам. Это подтверждено как актами, так и фотодоказательствами, представленными жителями.

Специализированный суд по административным правонарушениям признал предприятие виновным и назначил штраф в размере 1,9 млн тенге. Также ТОО запрещено осуществлять деятельность в течение трёх месяцев.