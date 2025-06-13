АО "ТНК "Казхром" привлечено к ответственности за превышение предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. Нарушения зафиксированы на котельной РОК-2 Аксуского завода ферросплавов, входящего в состав предприятия, передаёт BAQ.KZ.

По данным Специализированной природоохранной прокуратуры Павлодарской области, в первом квартале 2025 года объем выбросов в атмосферу превысил норму на 663,67 тонны. Это является нарушением требований экологического законодательства.

В результате административного производства, инициированного по постановлению прокурора, Департамент экологии по Павлодарской области оштрафовал компанию на сумму свыше 854 миллионов тенге. Штраф в полном объеме взыскан в доход государства.

Природоохранные органы напоминают, что ответственность за загрязнение окружающей среды будет ужесточаться.