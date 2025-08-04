Прошёл ровно год с момента, как в Казахстане начали применять административную ответственность за травлю детей. Однако как сообщают аналитики ranking.kz, первые итоги говорят о том, что реальные меры наказания до сих пор носят символический характер, передает BAQ.KZ.

Согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за первое полугодие 2025 года в стране зарегистрировано 202 случая буллинга по статье 127-2 КоАП — "Травля несовершеннолетнего". Почти половина правонарушений (45%) была совершена подростками 12–16 лет, для которых в законе прописана отдельная ответственность.

Интересно, что в 70,8% случаев фигурантами дел о буллинге стали девочки. Однако специалисты подчёркивают: это не значит, что они более агрессивны. Просто конфликты между мальчиками чаще перерастают в драки, истязания или вымогательства — такие дела переходят в уголовную плоскость и не отражаются в статистике по буллингу.

Но даже при наличии зафиксированного факта травли, наказание наступает далеко не всегда. Из 187 рассмотренных дел за первые шесть месяцев 2025 года 73 были прекращены без последствий. Из оставшихся 114 нарушителей 76 (66,7%) отделались предупреждением. Лишь 38 человек (33,3%) получили штраф. Годом ранее ситуация была ещё печальнее: штрафов было всего 8 на всю страну.

Суммы взысканий за буллинг остаются незначительными. В прошлом году — 240 тыс. тенге на всех, в первом полугодии текущего года — 1,4 млн тенге. Причём реально взыскано пока меньше половины этой суммы.

Тем временем насилие в отношении детей в целом растёт. Только за первую половину 2025 года в Казахстане было зарегистрировано около 600 уголовных дел, где пострадавшими стали несовершеннолетние. В 2024 году таких случаев было 971 — почти на 48% больше, чем в 2023-м.

На фоне тревожной статистики государство делает первые шаги в профилактике подростковой агрессии. С прошлого года в девяти регионах тестируется программа "ДосболLIKE", направленная на создание безопасной и дружелюбной школьной среды. С 1 сентября 2025 года она начнёт работать во всех школах страны. В рамках проекта планируется мониторинг психологического климата в школах и удовлетворенности родителей уровнем безопасности и защиты прав детей.

Но пока реакция системы на травлю сверстников зачастую ограничивается только формальными мерами. И школьники, пережившие буллинг, продолжают сталкиваться с равнодушием взрослых и безнаказанностью обидчиков.