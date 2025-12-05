Штрафы за непредоставление налоговой отчетности отменяются в Казахстане
В Казахстане отменяется применение штрафов за непредставление налоговой отчетности. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов.
По его словам, в рамках упрощения налогового администрирования формы отчетности сокращены на 30%. Кроме того, отменено представление расчетов и деклараций по налогу на транспорт, начисление которого будет осуществляться по данным органов дорожной полиции, как это уже практикуется для физических лиц.
Также отменены расчеты текущих платежей по налогу на имущество и земельному налогу, если сумма обязательств не превышает 1 млн тенге.
"Отказались от штрафов при непредоставлении налоговой отчетности. Если налогоплательщик забыл предоставить отчетность, штраф не будет предъявляться — она будет воспринята как нулевая. В дальнейшем налогоплательщик сможет самостоятельно задекларировать фактический доход по отчетному периоду", — пояснил Ержан Биржанов.
Новые меры направлены на снижение административной нагрузки на налогоплательщиков и упрощение взаимодействия с государственными органами.
