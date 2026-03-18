Штрафы за утечку персональных данных вырастут до 5000 МРП
В Казахстане планируют значительно ужесточить ответственность за утечку персональных данных — размер административных штрафов может вырасти до 5000 МРП, передает BAQ.KZ.
По его словам министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, меры разрабатываются в рамках реализации норм новой Конституции, которая гарантирует защиту персональных данных граждан.
«В новой Конституции закреплена норма о защите персональных данных. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также защиту персональных данных от незаконного сбора, обработки и хранения гарантируется законом», - отметил Мадиев.
В этой связи планируется внесение изменений в ряд законодательных актов, включая Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, а также законы о персональных данных и кибербезопасности.
Работа будет вестись по двум ключевым направлениям.
Первое - усиление организационно-технической защиты данных.
«Планируется внедрение современных методов защиты, таких как маскирование и хэширование данных. Это позволит снизить риск их раскрытия при несанкционированном доступе. Также будет ограничена выгрузка данных из государственных баз: приоритет отдается интеграции информационных систем, а сами выгрузки будут запрещены, за исключением строго определенных законом случаев», — пояснил министр.
Кроме того, для систематизации работы создадут реестр операторов персональных данных, а также реестр доверенных иностранных получателей.
Второе направление - повышение ответственности.
«Рассматривается повышение порога административного штрафа за утечки персональных данных до 5000 МРП, а также введение уголовной ответственности за массовые утечки», — сообщил Мадиев.
Также операторов персональных данных обяжут уведомлять уполномоченные органы и граждан о фактах утечек, а также сообщать о начале обработки данных.
Отдельное внимание будет уделено повышению уровня киберкультуры и защите информации как в государственном, так и в частном секторе.
