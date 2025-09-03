  • 3 Сентября, 13:23

Штрафы законны: МВД оправдало скрытое патрулирование на дорогах

Цель патрулирования – не слежка и штрафы, а профилактика нарушений.

Сегодня, 13:02
Фото: ida.kz

В столице участились жалобы на автомобили с номерным знаком "033", которые без опознавательных знаков ездят за машинами и фиксируют нарушения. Пользователи соцсетей сомневаются в законности этой "слежки". В кулуарах Мажилиса министр внутренних дел Ержан Саденов прокомментировал этот вопрос, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Саденов подтвердил, что такая практика действительно существует. По его словам, закон изначально предусматривал скрытое патрулирование в городах. Министр подчеркнул, что цель – не слежка, а профилактика нарушений.

"Если водитель соблюдает правила, ему нечего бояться. Но у нас народ привык вести себя правильно только перед постом ГАИ или камерой. Когда никого нет – нарушают. Поэтому скрытое патрулирование должно быть. Штрафы, вынесенные по его результатам, абсолютно законны. Ведь они зафиксировали нарушения", – заявил Саденов.

