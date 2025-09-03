В столице участились жалобы на автомобили с номерным знаком "033", которые без опознавательных знаков ездят за машинами и фиксируют нарушения. Пользователи соцсетей сомневаются в законности этой "слежки". В кулуарах Мажилиса министр внутренних дел Ержан Саденов прокомментировал этот вопрос, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Саденов подтвердил, что такая практика действительно существует. По его словам, закон изначально предусматривал скрытое патрулирование в городах. Министр подчеркнул, что цель – не слежка, а профилактика нарушений.