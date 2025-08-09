Аким Алматы Дархан Сатыбалды провёл выездное совещание в Ауэзовском районе, где вместе с руководителями управлений и коммунальных служб обсудил проблемные точки города, передает BAQ.KZ. Главная из них — скопление частных извозчиков у автовокзала "Сайран" и торгового центра Car City. По словам горожан, здесь регулярно образуется хаос: шум, мусор и опасная ситуация по вечерам. Градоначальник поручил полиции усилить патрулирование, а также навести порядок на прилегающей территории.

В 2025 году в районе запланирован ремонт фасадов 37 зданий с приведением их к единому архитектурному стилю. Одновременно будут развивать парки и зелёные зоны: улучшат освещение, установят новые элементы благоустройства, высадят деревья и обновят дворы.

Во время выездного совещания аким провёл личный приём жителей. Основные обращения касались ремонта крыш, предоставления жилья и социальной поддержки. Дархан Сатыбалды заверил, что все обращения будут рассмотрены, а профильные службы подготовят конкретные решения.

Такой формат встреч, по словам акима, позволит оперативно реагировать на проблемы и улучшать качество городской среды.