Депутат предложил усилить контроль за ночными заездами и громкими авто

Ночные заезды, превышение скорости, пиротехника и сильный шум возле жилых домов. Депутат Курултая Кендебай Адамбек предложил МВД жестче взяться за тех, кто устраивает такие гонки в городах, и рассмотреть шумовые камеры, спецпатрули и отправку машин нарушителей на спецстоянки. Свой запрос он зачитал сегодня на заседании Курултая, передает BAQ.KZ.

Депутат фракции партии «Әділет» адресовал запрос министру внутренних дел Ержану Саденову. Поводом, по его словам, стали обращения жителей из-за систематического нарушения общественного порядка по ночам.

В начале выступления Адамбек напомнил о принципе «Закон и Порядок» и необходимости нулевой терпимости к правонарушениям.

«На центральных улицах и проспектах городов владельцы мототранспорта и тюнингованных автомобилей регулярно устраивают несанкционированные заезды», - заявил депутат.

По его словам, такие заезды сопровождаются превышением скорости, пиротехникой и намеренным созданием сильного шума в жилых районах.

«Данная проблема давно вышла за рамки обычного нарушения правил дорожного движения. Она носит характер вызова общественной безопасности, грубо попирая конституционные права граждан на отдых, тишину и покой», - сказал Адамбек.

Одной из причин безнаказанности депутат назвал проблемы с фиксацией таких нарушений.

«Такие нарушения крайне редко подлежат фиксации. Все происходит в ручном режиме, по обращению граждан», - заявил он.

В пример Адамбек привел зарубежную практику. По его словам, в США работают автоматические акустические камеры и практикуется конфискация транспорта. В Германии и Франции проводят ночные рейды с передвижными лабораториями.

Штраф в 21 625 теңге назвали символическим

Отдельно депутат высказался о действующих штрафах за нарушение тишины.

«Действующие штрафы за нарушение тишины в ночное время носят символический характер, 5 МРП или 21 625 теңге, и не останавливают правонарушителей», - заявил Адамбек.

Он попросил МВД высказать позицию сразу по нескольким предложениям.

Одно из них предполагает запуск пилотного проекта с акустическими комплексами и шумомерами. Их предлагают связать с системами фото и видеофиксации, чтобы превышение допустимого уровня шума определялось автоматически.

Еще одна идея касается постоянных совместных экипажей патрульной полиции и участковых.

«Сформировать постоянные совместные экипажи патрульной полиции и участковых инспекторов для оперативного пресечения ночных гонок и проверок транспорта на предмет незаконного изменения выхлопных систем», - говорится в запросе.

Машины предлагают отправлять на спецстоянки

Адамбек предложил помещать автомобили и другой транспорт нарушителей на специализированные стоянки до тех пор, пока незаконные технические изменения не будут устранены.

Еще один вопрос касается самого наказания. Депутат попросил МВД оценить, соответствует ли нынешняя ответственность за нарушение ночной тишины последствиям таких действий и тому, как они отражаются на благополучии жителей.

Пятый пункт касается квалификации подобных нарушений.

«Разработать и внедрить алгоритм квалификации дорожных правонарушений как мелкого хулиганства, четко закрепив критерии умышленного демонстративного неуважения к обществу и порядок сбора доказательной базы», - говорится в запросе.

Таким образом, депутат предложил МВД рассмотреть сразу пять мер. Это автоматическая фиксация шума, постоянные ночные экипажи, спецстоянки для транспорта с незаконными переделками, пересмотр соразмерности наказания и отдельный алгоритм для квалификации некоторых дорожных нарушений как мелкого хулиганства.