Шутка о бомбе парализовала аэропорт Атырау
Сегодня, 08:14
85Фото: inbusiness.kz
В международном аэропорту Атырау пассажир спровоцировал тревогу и задержку рейсов, пошутив о бомбе в ручной клади, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ак Жайык". Инцидент произошёл во время регистрации — на вопрос сотрудников о содержимом багажа мужчина в шутку заявил, что в сумке находится взрывное устройство.
Персонал незамедлительно вызвал экстренные службы, пассажиров эвакуировали, территорию аэропорта оцепили, а вылеты временно приостановили. Проверка не выявила угрозы безопасности.
По данным полиции, в отношении мужчины ведётся разбирательство. Его действия квалифицируются как заведомо ложное сообщение об угрозе, за что предусмотрена уголовная ответственность.
