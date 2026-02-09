В аэропорту временно приостановили работу после ложного сообщения о взрывчатом веществе, сделанного пассажиром во время регистрации на рейс Атырау – Алматы, передает BAQ.KZ.

В социальных сетях распространилось видео с места происшествия, на котором зафиксирована эвакуация пассажиров. Позднее инцидент официально подтвердили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

По данным ведомства, мужчина сообщил заведомо ложную информацию о наличии взрывчатого вещества в ручной клади. В ходе проверки с участием специальных служб данные не подтвердились.

По факту произошедшего департамент полиции на транспорте возбудил уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан — "Заведомо ложное сообщение о террористическом акте".

В полиции уточнили, что в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса сведения досудебного расследования не подлежат разглашению.

В результате инцидента пострадавших и погибших нет. После завершения всех проверочных мероприятий работа аэропорта была возобновлена в штатном режиме.

Правоохранительные органы напомнили, что подобные "шутки" могут повлечь за собой серьёзные правовые последствия, и призвали граждан ответственно относиться к вопросам общественной безопасности.