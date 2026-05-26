Число потребителей табака в Швеции снизилось втрое

В Швеции число людей, которые курят каждый день, снизилось до 4,8%.

Как следует из отчета Шведского центра информации об алкоголе и наркотиках CAN, это ниже 5% порога Всемирной организации здравоохранения после которого курение уже не считается массовой социальной проблемой.

В 2003 году ежедневно курили около 16% жителей страны.

По данным экспертов главный фактор снижения это меры государства которые сделали сигареты менее доступными и более дорогими. В стране повысили налоги на табак убрали сигареты с открытых витрин и ужесточили правила курения в общественных местах. Курение запретили в ресторанах на террасах у входов в здания на детских и спортивных площадках на остановках и на крупных мероприятиях.

Швеция при этом не стала страной без никотина. Около 30% людей иногда курят чаще всего на вечеринках. Также выросло употребление снюса его доля увеличилась с 10% в 2003 году до 22% в 2025 году.

В Германии ситуация другая среди людей 18-64 лет курят более 21%. Расходы на лечение последствий курения и потери экономики из за снижения продуктивности выше чем доходы от табачных налогов.