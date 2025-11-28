Швейцария расширяет присутствие в Казахстане
В Казахстане работают почти 400 швейцарских компаний.
Глава государства провел переговоры с вице-президентом Швейцарии Ги Пармеланом, передает BAQ.KZ.
Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Ги Пармелана в Астану открывает хорошие возможности для придания нового импульса двусторонней повестке.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает Швейцарию как важного политического и экономического партнера в Европе, а также одного из крупнейших инвесторов в экономику нашей страны, вложившего с 2005 года 35,8 млрд долларов. Президент сообщил, что в Казахстане действуют почти 400 швейцарских компаний и совместных предприятий.
По словам Касым-Жомарта Токаева, политический диалог между Астаной и Берном развивается на различных уровнях в открытой и конструктивной атмосфере.
Особое внимание Касым-Жомарт Токаев обратил на динамичное развитие экономического сотрудничества. Казахстан и Швейцария плодотворно взаимодействуют в сферах энергетики и горнодобывающей промышленности, обрабатывающей индустрии и строительства, сельского хозяйства, фармацевтики, финансов и новых технологий.
Ги Пармелан выразил благодарность за тёплый приём и высоко оценил динамику двустороннего сотрудничества.
Он подтвердил стремление Швейцарии к дальнейшему укреплению политического диалога, расширению инвестиционных проектов и продвижению совместных инициатив в ключевых секторах экономики.
