Швейцария вслед за Евросоюзом изменила правила, регулирующие возможность приостановки безвизового режима для третьих стран, передает BAQ.KZ cо ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе правительства, обновлённые нормы вступят в силу 17 декабря.

В Берне уточнили, что поправки приняты в соответствии с требованиями Шенгенского соглашения и направлены на ужесточение критериев, по которым государство может временно лишиться безвизового режима. Теперь механизм может быть активирован, если число граждан страны, проживающих в Шенгенской зоне нелегально или получивших отказ во въезде, увеличится на 30%. Ранее порог составлял 50%.

Кроме того, изменения касаются и миграционной нагрузки: ЕС и Швейцария смогут применить механизм при существенном росте числа заявок на убежище из государств, где коэффициент одобрения таких ходатайств ниже 20%. Ранее нижней планкой были лишь 3%.

Документ также расширяет перечень оснований для временной приостановки безвиза. Среди них - угрозы безопасности и общественному порядку, возникающие из-за использования мигрантов иностранными правительствами в политических целях, а также ухудшение отношений ЕС с государством из-за нарушений прав человека.

Швейцария подчеркивает, что новые меры направлены на более эффективное управление миграционными рисками и синхронизацию национальной политики с обновлёнными правилами Евросоюза.