Аким Алматы Дархан Сатыбалды встретился с делегацией депутатов Парламента Швейцарии во главе с сопредседателем Межпарламентской группы дружбы "Казахстан – Швейцария", депутатом Совета кантонов Йозефом Дитли, передаёт BAQ.KZ.

Дархан Сатыбалды отметил, что Алматы - крупнейший финансовый и деловой центр страны.

"Здесь сосредоточено более 60% банковских активов и около 70% страхового рынка Казахстана. Основу экономики города составляют сферы услуг и торговли, а малый и средний бизнес остаются ключевым источником занятости и роста доходов населения", - рассказал аким.

Аким также сообщил, что по итогам января–августа 2025 года товарооборот между Алматы и Швейцарией составил 303 тысячи долларов США.

В ходе беседы депутаты отметили схожесть Алматы с городом Лугано по природным условиям, деловой активности и потенциалу для развития туризма и финансовых технологий.

В завершение встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Алматы и швейцарскими городами, в том числе в обмене опытом в сфере городской инфраструктуры, устойчивого развития и инноваций.