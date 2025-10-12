Швейцария заинтересована в укреплении отношений с Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды и депутаты Парламента Швейцарии обсудили развитие сотрудничества между городами.
Аким Алматы Дархан Сатыбалды встретился с делегацией депутатов Парламента Швейцарии во главе с сопредседателем Межпарламентской группы дружбы "Казахстан – Швейцария", депутатом Совета кантонов Йозефом Дитли, передаёт BAQ.KZ.
Дархан Сатыбалды отметил, что Алматы - крупнейший финансовый и деловой центр страны.
"Здесь сосредоточено более 60% банковских активов и около 70% страхового рынка Казахстана. Основу экономики города составляют сферы услуг и торговли, а малый и средний бизнес остаются ключевым источником занятости и роста доходов населения", - рассказал аким.
Аким также сообщил, что по итогам января–августа 2025 года товарооборот между Алматы и Швейцарией составил 303 тысячи долларов США.
В ходе беседы депутаты отметили схожесть Алматы с городом Лугано по природным условиям, деловой активности и потенциалу для развития туризма и финансовых технологий.
В завершение встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Алматы и швейцарскими городами, в том числе в обмене опытом в сфере городской инфраструктуры, устойчивого развития и инноваций.
