Швейцарские ледники тают рекордными темпами: за год исчезло 5,5% льда

Швейцарские ледники за последний год потеряли 5,5% своего объёма. Это второй по масштабам показатель за всю историю наблюдений и почти в три раза больше уровня, который раньше считался экстремальным. По данным швейцарской сети мониторинга ледников GLAMOS, за последние пять лет страна потеряла почти 20% ледникового льда. Особенно сильное таяние наблюдалось летом 2026 года после малоснежной зимы и рекордной жары.

Снег, который обычно защищает ледники от солнечного излучения, начал быстро исчезать уже в мае и июне. После этого обнажился более тёмный лёд, который поглощает больше солнечного тепла и тает ещё быстрее. На некоторых ледниках толщина льда за лето уменьшилась на 2,5–4 метра. На отдельных открытых языках ледников потери достигли 10 метров. Исследователям даже пришлось перенести измерительные приборы выше, поскольку лёд в прежних местах растаял.

Учёные предупреждают, что последствия могут затронуть не только горные районы. Ледниковая вода используется для орошения, производства электроэнергии и судоходства. В июле–сентябре ледники Швейцарии дали около 2,2 трлн литров талой воды, временно смягчив нехватку воды. Однако в долгосрочной перспективе это становится проблемой. По мере уменьшения ледников запас воды сокращается, и во время будущих засух использовать такой объём талой воды уже не получится.

Кроме того, исчезновение льда и таяние мерзлого грунта могут сделать горные склоны менее устойчивыми и увеличить риск оползней и внезапных наводнений. По данным GLAMOS, за последние десять лет объём ледникового льда в Швейцарии сократился на 27%. Учёные отмечают, что при нынешних темпах потепления у альпийских ледников долгосрочных перспектив сохранения практически не остаётся.