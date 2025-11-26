Горнолыжный курорт Шымбулак готовит техническое открытие сезона уже 26 ноября, передает BAQ.KZ. В этот день для катания будут доступны трассы на Левом Талгаре, а также зоны для начинающих — "Белый Мишка", "Змейка" и "Ак Барсик".

С 26 ноября по 6 декабря скипассы на подъёмники будут продаваться по ценам низкого сезона. Для новичков запущен специальный дневной тариф "Новичок" за 8000 тенге, который позволяет целый день кататься на простых трассах — идеальный вариант для тех, кто делает первые шаги на лыжах или хочет освежить навыки.

Основной прокат оборудования и сезонные локеры перенесены на базовую станцию Медеу, а на станции Шымбулак доступны ячейки для хранения вещей на один день. Курорт приглашает всех любителей зимних видов спорта на старт сезона.