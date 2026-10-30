Shymbulak получил международную награду: Алматы расширяет возможности горного туризма

Горный курорт Shymbulak стал лауреатом международной премии SKI BUSINESS AWARDS 2026. Награду в номинации, связанной с развитием туристического сервиса, получила клубная программа Velvet Shymbulak Club, внедряющая новые стандарты обслуживания.

Церемония награждения прошла 28 октября в Москве в рамках Форума туристических территорий. Для Shymbulak это уже пятая награда премии. Ранее курорт отмечали в 2021, 2023, 2024 и 2025 годах.

Международное признание Shymbulak сопровождается масштабным развитием Алматинского горного кластера. Проект предусматривает строительство 32 новых канатных дорог, увеличение протяжённости горнолыжных трасс до 151 км и расширение пропускной способности инфраструктуры с 6 тыс. до 30 тыс. посетителей в сутки.

Работы уже ведутся на Shymbulak, а также в ущельях Бутаковка и Кимасар. До конца 2026 года на Shymbulak планируется построить две новые канатные дороги и расширить территорию катания.

Развитие кластера позволит создать условия для круглогодичного отдыха, распределить туристический поток между горными локациями и повысить доступность курортов.

Кроме того, расширение инфраструктуры будет способствовать развитию туристических услуг, увеличению числа посетителей и созданию новых рабочих мест.