По оперативным данным Бюро национальной статистики, за январь–август 2025 года валовой внутренний продукт Казахстана вырос на 6,5%, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики.

Такой показатель свидетельствует о стабилизации и восстановлении экономики страны, а также о положительной динамике в ключевых отраслях — промышленности, торговле и сфере связи.

Наибольший вклад в рост ВВП внесла промышленность, которая увеличилась на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно выделяется обрабатывающий сектор с приростом в 6,5%. Среди ведущих направлений — машиностроение, продемонстрировавшее рост на 15,1%, производство продуктов питания (+10,1%), нефтепереработка (+7,6%), химическая промышленность (+7,5%) и металлургия (+1,1%). Такие показатели отражают устойчивый спрос как внутри страны, так и на внешних рынках.

Торговля также показала высокие темпы роста — 8,9%, преимущественно за счёт оптового сегмента, который занимает 66,6% отрасли. Лидерами по темпам прироста стали Шымкент, где рост составил 21,3%, Восточно-Казахстанская область с приростом в 5,7% и Жетысуская область — 0,6%.

Положительное влияние на экономику также оказывает сфера связи, развивающаяся на фоне активной цифровизации и расширения телекоммуникационной инфраструктуры.