В Шымкенте официально прекратили практику усыпления бездомных животных, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar. Теперь в городе внедряется международная система ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и возврат на прежнее место обитания.

Ранее большинство отловленных животных подвергались эвтаназии, но после многолетних усилий волонтёров и зоозащитников власти приняли решение перейти на более гуманную модель. По словам руководителя фонда "Вторая жизнь" Эмилии Ускеновой, это стало результатом трёхлетней борьбы общественников.

Программа начала действовать в июле. До конца года планируется обработать не менее 40 тысяч животных. Усыпление теперь применяется только к агрессивным или безнадёжно больным особям. Все животные регистрируются в базе и проходят вакцинацию. Волонтёры и журналисты уже проверили работу городского приюта: животные обеспечены кормом и водой, а вход туда открыт для всех желающих. Власти уверяют, что теперь главная цель — не уничтожение, а контроль численности и гуманное обращение с бездомными животными.