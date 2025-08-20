В Шымкенте прошла масштабная экологическая акция в рамках республиканской программы "Тaзa Қазақстан", инициированной Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, передает BAQ.KZ.

Экологическое мероприятие охватило все пять районов города и стало наглядным примером сплочённости общества ради общей цели — чистоты и порядка в родном городе.

Сотни горожан, коммунальные службы и волонтёры дружно вышли на субботник, очистив улицы, дворы и общественные зоны от мусора и бытовых отходов. В Аль-Фарабийском районе, в микрорайоне Терискей, порядок навели во дворах домов №33, 35 и 37. Убраны детские площадки, зелёные насаждения, тротуары.

"Чистота каждого двора, улицы и парка — это наследие, которое мы оставим будущим поколениям. Сегодняшний субботник — важный шаг на пути к формированию экологической культуры. Очень важно, чтобы в таких инициативах участвовали все жители", — отметили участники акции.

В Абайском районе очистили от мусора улицу Асфендиярова, в Енбекшинском — территорию школы №30. В Каратауском районе усилия были направлены на улицы Кенжарык и Кулагер, а жители Туранского района благоустроили дворы вдоль трассы Темирлан.

Особую активность проявила молодёжь города — участники Молодёжного ресурсного центра, которые не остались в стороне от общего дела.