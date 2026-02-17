Продолжаются поездки по регионам членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!», передает BAQ.KZ.

Делегация во главе с Председателем Мажилиса Ерланом Кошановым провела серию встреч с жителями Шымкента. Учёные, трудовые коллективы, представители культуры, спорта и коммунальной сферы обсудили ключевые положения проекта Основного закона и его значение для будущего Казахстана. В центре внимания – человек, его труд, знания и безопасность.

На площадке Южно-Казахстанского исследовательского университета им. М. Ауэзова состоялась встреча с научным сообществом, преподавателями и студентами, в которой приняли участие более 300 человек. Обращаясь к аудитории, Ерлан Кошанов подчеркнул особую роль университетской среды, которая формирует интеллектуальную основу нации.

«Мы – нация, устремлённая к высоким идеалам и большим целям. Впереди нас ждут масштабные и по-настоящему судьбоносные дела. Но мы сможем подняться на новые вершины только тогда, когда в обществе восторжествует справедливость. Мы добьёмся поставленных целей лишь тогда, когда будут неукоснительно соблюдаться закон и порядок. Мы станем передовой страной, когда наша молодёжь в полной мере овладеет знаниями, наукой, инновациями и современными технологиями. И опираться на этом пути будем на нашу тысячелетнюю историю и самобытную культуру. Все эти ценности чётко и ясно отражены в новой Конституции», – сказал он.

В ходе обсуждения депутат Мажилиса Екатерина Смолякова подчеркнула важность сохранности культурного кода тысячелетней истории Великой степи.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что для университетов и исследовательской среды крайне важны долгосрочные правила развития, определяющие приоритеты государственной политики, уровень институциональной автономии и усиление роли науки как основы конкурентоспособности страны.

Проректор Южно-Казахстанского педагогического университета Баршагуль Исабек отметила, что судьба любого сильного государства определяется его законами, исторической преемственностью и духом народа. Она отметила, что положения преамбулы новой Конституции, где говорится о сохранении тысячелетней истории Великой степи, отражают верность заветам предков и являются продолжением традиций степной демократии, берущих начало от «Қасқа жолы» Касым хана, «Ескі жолы» Есим хана и «Жеті жарғы» Тауке хана.

Заведующий кафедрой политологии Auezov University Ардак Монтаев обратил внимание на международный опыт, что из 190 стран мира однопалатный Парламент имеют порядка 110 стран.

Далее члены Коалиции встретились с сотрудниками коммунального предприятия «Еңбекші». Работники санитарной очистки, водители и специалисты коммунального хозяйства говорили о значении стабильной занятости, безопасности труда и социальной защищённости.

На нефтеперерабатывающем заводе ТОО «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» разговор был сосредоточен на ценностях закона и порядка, справедливости и ответственности. Работники предприятия подчеркнули важность законодательных норм, направленных на защиту права на труд, справедливую оплату и безопасные условия работы. Особое внимание уделили вопросам экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде, которые должны быть долгосрочными ориентирами государственной политики.

Далее прошла встреча с работниками сферы культуры на площадке Шымкентского молодёжного театра. Артисты и представители творческих профессий отметили, что культура, образование и духовные ценности формируют прочную основу для сохранения идентичности и воспитания патриотизма.

В этот же день члены Коалиции встретились со спортсменами и тренерами. Представители спортивного сообщества говорили о близости ценностей справедливости, честной конкуренции, дисциплины и ответственности, которые лежат в основе как спорта, так и сильного государства. Тренеры подчеркнули готовность активно участвовать в разъяснительной работе и формировать у молодёжи уважение к закону, труду и гражданской ответственности.

По итогам встреч жители Шымкента выразили готовность прийти 15 марта на референдум по проекту новой Конституции.

Напомним, что Общенациональная Коалиция «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» была создана 13 февраля т.г. В её состав вошли 5 политических партий и порядка 300 общественных организаций, объединяющих около 5 миллионов казахстанцев.